Уфолог: с поверхности Солнца взлетел НЛО планетарных размеров

03.10.2018 14:08



Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг просматривая изображения НАСА, обнаружил загадочный объект размером с Землю вылетающий с поверхности Солнца на высокой скорости. Светимость объекта указывает на то, что его состав или материл, отличается от солнечного. Неопознанный летающий объект сравнительно огромен, поскольку Земля в 109 раз меньше нашей звезды.

Снимок с вылетающим НЛО с поверхности Солнца был зафиксирован как специалистами НАСА, так и итальянским фотографом, который производил съемку заката. Итальянец обнаружил объект на своих фото в момент просмотра снимков на большом мониторе. Время съемок с объективов НАСА и фотографа совпадает.

Уоринг предположил, что скорость объекта приближена к скорости света, что находится далеко за гранью технических достижений землян. По мнению исследователя только древняя инопланетная раса могла построить корабль, который мог бы путешествовать внутри звезды и выдерживать высокие температуры, пишет ufosightingsdaily.com.