Генерал Золотов сделал официальное заявление по инциденту с подрывником

04.10.2018 22:21



Глава Росгвардии Виктор Золотов сделал официальное заявление по поводу инцидента с мужчиной, который собирался взорвать машину на Красной площади, пишет Лента.ру. По его словам, он никогда не принимал участие в PR-акциях, а всех тех, кто сомневается в достоверности данного инцидента, Золотов приглашает приехать на Северных Кавказ, где военнослужащие Росгвардии и других спецслужб ежедневно борются с террористами и членами преступных банд-формирований.