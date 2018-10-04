Золотов лично убедил сдаться мужчину, угрожавшего взорвать машину в Москве

04.10.2018 05:59



Выяснились новые подробности об инциденте с задержанием в Москве мужчины, который собирался взорвать свой автомобиль с помощью газового баллона, находящегося в транспортном средстве на Васильевском спуске, если ему не организуют встречу с президентом России Владимиром Путиным или главой Росгвардии Виктором Золотовым, пишет ТАСС.

Как сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, генерал Золотов ответил на требования мужчины и лично приехал на переговоры. Золотову удалось убедить правонарушителя сдаться полиции после того, как они оба сели в машину и провели в автомобили какое-то время. В настоящее время мужчина арестован, в ближайшее время правоохранительные органы вынесут решение о необходимости его медицинского освидетельствования и ареста.

Со слов Хинштейна известно, что мужчина является бизнесменом из Приморья. У него возникли проблемы с бизнесом, но почему он требовал встречи именно с главой Росгвардии неизвестно. Никаких претензий ни к ведомству, ни к самому генералу Золотову задержанный не предъявлял.