Ученые рассказали о влиянии "Доширака" на организм

04.10.2018 21:36



Специалисты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева изучили влияние лапши быстрого приготовления "Доширак" на организм человека, пишет РИА Новости. Так, по их мнению, те компоненты, которые содержатся в данном продукте не несут вреда для организма. Тем не менее ученые не советуют слишком часто употреблять еду данного типа, так как в этих продуктах питания не содержится достаточного для человека количества белка и жиров.