США обвиняют в кибератаках семерых россиян

04.10.2018 20:18



Генеральный прокурор США по национальной безопасности Джон Демерс сообщил о выдвинутых против семи россиян обвинениях, пишет РИА Новости. Так, Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков обвиняются Соединенными штатами в кибератаках на химическую лабораторию в Гааге, компанию Westinghouse, поставляющую на Украину топливо для атомных реакторов, ряд спортивных организаций и самих спортсменов. По мнению США, российские офицеры, которые в настоящее время находятся на территории РФ, совершали кибератаки для того, чтобы похитить личную информацию, а затем распространить ее, мстя таким образом людям, критически отзывающемся о России.