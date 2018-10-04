Россия – основной поставщик угля на Украину

04.10.2018 10:59



Россия продолжает оставаться главным поставщиком угля на Украину. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в беседе с УНИАН выступил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, в 2017 году Украина импортировала антрацита на 75 млрд гривен (примерно 2,6 млрд долларов), причем из них из России — на 53 миллиарда гривен. Что касается этого года, то антрацита завозится еще больше. «Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам», — добавил Волынец.