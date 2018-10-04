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В Раде принят закон о замене воинского приветствия на лозунг «Слава Украине!»

04.10.2018 11:33
В Раде принят закон о замене воинского приветствия на лозунг «Слава Украине!»

В украинской Раде принят закон, согласно которому националистический лозунг «Слава Украине!» устанавливается в качестве официального воинского приветствия, сообщает РИА Новости. За соответствующий документ проголосовал 271 депутат (необходимо минимум 226 голосов).

Напомним также, что ранее такой проект поручил разработать Петр Порошенко.

Теперь вместо «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!» украинские военнослужащие будут приветствовать друг друга лозунгом «Слава Украине!» и «Героям слава!».

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