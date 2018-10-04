Главе Минобороны Украины отказали в присутствии на встрече министров стран НАТО

04.10.2018 06:33



В НАТО отказали главе Министерства обороны Украины Степану Полтараку в возможности принять участие во встречи министров стран-членов Альянса, которая проходит 3 и 4 октября. Он обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с соответствующей просьбой, пишет РИА Новости. Причиной отказа послужило несогласие Венгрии с присутствием на мероприятии украинского министра. А основным принципом Североатлантического Альянса является получение обязательного согласия всех стран-членов, для совершения того или иного действия.