Венгрия прокомментировала стягивание Киевом войск к своей границе

29.09.2018 09:33



Решение властей Украины о стягивании военного контингента к границе с Венгрией прокомментировал глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, этот шаг вызывает "недоумение" и у него нет на него ответа, пишет РИА Новости. Также, политик выразил удивление тем, что к границе страны, которая входит в НАТО, перебрасываются военные части Украины, и собирается обсудить данный вопрос с властями Киева.