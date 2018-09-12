В сети появились снимки "поместий" семьи Виктора Золотова

12.09.2018 22:28



В сети появились снимки "поместий" в Барвихе, принадлежащих сыну и зятю Виктора Золотова, Роману Золотову и Юрию Чечихину. Как сообщает "Новая газета" общая площадь участков составляет примерно 2 гектара, а общая стоимость "поместий" превышает 1,5 млрд рублей. Также, по информации Новой, Роман Золотов стал владельцем земли на Рублевке в то время, когда ему было 23 года, и когда его отец, Виктор Золотов, был главой службы безопасности российского президента.