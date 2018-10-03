03.10.2018 23:47



В Сети появилась необычная фотография полярного сияния, замеченного в небе в Мурманской области. Потрясающее воображение зрелище весьма заинтересовало пользователей Сети.

"На двойку похоже...", "Небо будто бы хочет о чем-то спросить…", "Второе пришествие", "…Хочется своими глазами увидеть такую красоту!!! Но, увы…В Краснодарском крае нет", "Это послание в форме цифры 2... Может быть через два дня произойдет что-то страшное... или, напротив, что-то прекрасное", - сообщили некоторые пользователи.

Принять данное явление, как предупреждение о чем либо, или списать увиденное на совпадение, это дело каждого заметил один из уфологов, пишет vistanews.ru.

Нумеролог же предположил, что возможно это начало общения с инопланетным разумом посредством использования знаков. "Послание в виде двойки" появилось над Россией не случайно, утверждает опытный эксперт.

Северное сияние (другие названия: южное, полярное сияние, или аврора) - свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосферы планеты, обладающей магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра.