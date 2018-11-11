Гигантская пыльная буря поразила жителей Австралии

11.11.2018 18:07



На юго-востоке Австралии разбушевалась гигантская пыльная буря, которая окрасила небо в красный цвет. Очевидцы запечатлели данное природное явление.

Стихия разбушевалась в небольшом городке под названием White Cliffs, расположенном в штате Новый Южный Уэльс. Один из местных жителей зафиксировал увиденное на видео. Он рассказал, что такую крупную песчаную пыльную бурю ему довелось наблюдать впервые в жизни и что после того, как она утихла, снаружи и внутри построек и домов все было покрыто толстым слоем пыли. По его словам, в момент разгула стихии было темно как ночью.

«В самом начале ветер дул со скоростью более 100 км/час, из-за чего пострадала местная частная собственность, но, учитывая серьезность ситуации, нам повезло, что мы не понесли куда больший ущерб», - поведал австралиец.

Сухая поверхность почвы и мощный ветер, который дует со скоростью от 10 м/сек, способствуют зарождению пыльной бури. Высота данного явления может доходить до нескольких метров.