Дедолларизация экономики России не предполагает полного отказа от доллара

03.10.2018 22:24



Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что дедолларизация экономики России не скажется на обращении доллара, а также на долларовых вкладах россиян, пишет Интерфакс. По его словам, разработка проекта по доделларизации экономики представляет собой план действий Правительства РФ и Банка России в условиях введения новых санкционных ограничений со стороны США для минимизации возможных рисков.