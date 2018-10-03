Правительство разрабатывает свой план отказа от доллара

03.10.2018 06:40



Как сообщают изданию The Bell несколько собственных источников, близких к Правительству РФ, кабмин готовит собственных план по отказу российской экономики от доллара. Как стало известно источникам, он будет представлен на утверждение премьер-министру России Дмитрию Медведеву в течение двух-трех недель. За основу нового проекта был взят план по отказу от доллара, который ранее представил глава ВТБ Андрей Костин.