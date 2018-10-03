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США больше не будут выполнять решения Международного суда ООН по Венской конвенции

03.10.2018 22:07
США больше не будут выполнять решения Международного суда ООН по Венской конвенции

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе из протокола, который обязывает все страны его подписавшие решать споры по Венской конвенции 1961 года, признающей в том числе и особый статус Иерусалима, в Международном суде ООН, пишет РБК. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, такое решение президент США принял в связи с иском, который подала против США Палестина после того, как Соединенные штаты перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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