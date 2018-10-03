Ольга Скабеева выгнала эксперта с программы "60 минут"

03.10.2018 06:52



Телеведущая программы канала "60 минут" Ольга Скабеева выставила из прямого эфира одного из экспертов. Так, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев заявил, что одобряет законопроект, внесенный на рассмотрение Верховной рады Украины о приравнивании к нацизму понятия "русский мир", пишет Газета.ру. После сделанного ему Скабеевой замечания, эксперт стал кричать, не обращая внимания на попытки его успокоить. В конце концов Скабеева назвала его идиотом и предложила убираться вон.