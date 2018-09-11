Норкин выгнал из студии украинского эксперта

11.09.2018 22:13



Ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале НТВ Андрей Норкин со скандалом выгнал из студии председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, который неоднократно его пребивал, пишет Российская газета. Так, Норкин заявил, что не может работать когда его постоянно перебивают. Также, ведущий назвал Жовниренко "грустным клоуном" и заявил, что так как эксперт старше его по возрасту, он не может ответить ему более решительными действиями.