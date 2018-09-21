Орешкин поддержал план Костина по отказу от доллара

21.09.2018 22:44



В настоящее время активно происходит снижение роли доллара по всем направлениям. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Также, глава Министерства экономического развития сообщил, что он полностью поддерживает план главы ВТБ Андрея Костина, в соответствии с которым в России необходимо отказаться от долларовых расчетов не только между российскими компаниями, но и при экспорте российской продукции, перейдя на другую мировую валюту или взаиморасчеты в национальных валютах стран, участвующих в сделках.