Бывший охранник Януковича хочет рассказать о вывозе его из Украины

02.10.2018 23:18



Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал заявление бывшего руководителя службы безопасности Януковича Константина Кобзаря, где он простит суд Киева взять у него показания об участии в деле полковника ГРУ Анатолия Чепиги, которого считают Русланом Бошировым, пишет РБК. По словам Кобзаря, он решил дать показания в суде, так как информация, которая появилась в СМИ об участии Чепиги в данной операции, является недостоверной.