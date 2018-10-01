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"Отравитель Скрипалей" Руслан Боширов связан с Януковичем

01.10.2018 21:16
"Отравитель Скрипалей" Руслан Боширов связан с Януковичем

Журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев заявил, что Руслан Боширов, которого британские спецслужбы обвиняют в отравлении Скрипалей и называют полковников ГРУ Анатолием Чепигой, в 2014 году во время событий на Украине участвовал в операции по вывозе Виктора Януковича из страны, пишет Лента.ру. Канев утверждает, что звание Героя России Чепига получил именно за эту операцию. Информацию, полученную от собственных источников, журналист, который покинул Россию, обещает опубликовать в самое ближайшее время.

Появилась информация о третьем подозреваемом в
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