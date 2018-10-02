Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки рядом со спящим владельцем

02.10.2018 22:56



Смартфон модели Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки его аккумулятора рядом со спящим владельцем гаджета. В инциденте никто не пострадал, но устройство уже не подлежит восстановлению.

Владелец телефона сообщил о том, что поставил смартфон заряжаться, а сам лёг спать. По прошествии некоторого времени его разбудил сильных хлопок. Оказалось, что батарея устройства взорвалась и повлекла возгорание, которое было вовремя локализовано. Благодаря тому, что устройство было в защитном чехле, трагических последствий удалось избежать. Он предотвратил разбрасывание осколков корпуса и смягчил взрывную волну.

Официальные представители Xiaomi были проинформированы о случившемся, и пообещали, что разберутся в причине произошедшего. По словам экспертов, виной может быть не только аккумулятор, но и неправильная эксплуатация телефона. Так, батарея могла повредиться при падении либо перегреве. Это наиболее частая причина возгорания мобильных устройств, пишет actualnews.org.