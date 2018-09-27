Гибкий смартфон выглядит невероятно: Lenovo продемонстрировала новинку

27.09.2018 19:52



Пока крупнейшие мировые производители гаджетов - Huawei и Samsung "спорят" о том, кто первым представит уникальный смартфон, способный изгибаться, китайская компания Lenovo уже продемонстрировала свой образец. В Сети было опубликовано видео, речь в котором идет о новом телефоне, который можно согнуть на 90°. Lenovo может предложить потребителю свой уникальный смартфон уже в октябре этого года. Видео было записано на официальную учетную запись Weibo, Lenovo Mobile.

На видео демонстрируется рабочий прототип телефона, его внешний вид и способность сгибаться, пишет ktelegram.com.