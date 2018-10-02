Пользователи сети нашли фото Боширова-Чепиги на доске почета военного университета

02.10.2018 22:11



На доске почета Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где учебное-заведение размещает фотографии выпускников-героев, пользователи сети интерне обнаружили фото полковника Анатория Чепиги, пишет Лента.ру. Спецслужбы Великобритании считают, что он причастен к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. и приезжал в Британию под именем Руслана Боширова.