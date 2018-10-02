Литовский паром Regina Seaways продолжил движение по маршруту

02.10.2018 20:57



Литовский паром Regina Seaways, на борту которого произошел пожар из-за взрыва одного из двигателей, в настоящее время самостоятельно продолжает двигаться по своему маршруту. Все 335 человек, находящихся на пароме, в том числе и 37 членов команды в безопасности, никто из них не пострадал, передает Интерфакс.

Как сообщалось ранее, в Балтийском море на пароме, следующем в литовский город Клайпеда, произошел пожар и взрыв в машинном отделении. Экипажу судна удалось ликвидировать возгорание, а также запустить один из двигателей, в результате чего паром продолжил движение по маршруту. Причины и источник возгорания неизвестны.