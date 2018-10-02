Китайский эсминец атаковал корабль ВМС США в Южно-Китайском море

02.10.2018 06:36



Как заявил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун, в спорном районе Южно-Китайского моря, вблизи архипелага Наньша, китайский эсминец Luyang атаковал военный корабль ВМС США Decatur, пишет газета Известия. Судно ВМС КНР приблизилось на опасное расстояние, равное примерно 41 метру, к военному кораблю Соединенных штатов, проявляя признаки агрессии и непрофессиональных действий. В следствии чего, американский эсминец вынужден был сменить курс. По словам Брауна, военный корабль США выполнял в данном районе миссию по обеспечению свободного судоходства.