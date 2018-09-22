Климкин рассказал о совместном с Западом плане мира в Донбассе

22.09.2018 07:11



Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о подготовленной совместно с западными странами резолюции Совета безопасности ООН, которая призвана регулировать миротворческую миссию на Донбассе, пишет РБК. Так, в разработанный план, включенный в резолюцию, входит нахождение на территории Донбасса миротворческих и полицейских сил, а также введение международной администрации, которая должна заменить структуры власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.