Трамп ввел новые торговые пошлины на китайские товары

18.09.2018 06:48



Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин на китайские товары. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома, пишет Интерфакс. Так, согласно опубликованной информации, торговые пошлины в размере 10% будут введены на товары из Китая общей стоимостью $200 млрд. Пошлины будут введены с 24 сентября 2018 года.

Также в распространенном заявлении говорится, что если китайская сторона введет ответные ограничения, Вашингтон готов рассмотреть введение новых торговых санкций на китайские товары стоимостью $267 млрд.