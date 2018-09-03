Порошенко "взбесился" из-за предложения подписать меморандум о курсе Украины в ЕС

03.09.2018 21:56



Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что его "бесит слово меморандум" в вопросе о взятом страной курсе на вступление в Европейский союз и НАТО, пишет РИА Новости. Такое заявление президент Украины сделал после того, как глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила депутатам Верховной Рады подписать меморандум, который бы законодательно закреплял вступление страны в ЕС и НАТО.