В общественном транспорте России появится система распознавания лиц

25.09.2018 05:59



В общественном транспорте России может появиться биометрическая система распознавания лиц, с помощью которой пассажиры смогут оплачивать проезд. Так, во время посадки, система будет идентифицировать пассажира и автоматически списывать денежные средства за проезд с его счета в банке. Об этом рассказал заместитель главы Минстроя Андрей Чибис, пишет газета Известия.

Данный план может быть включен в проект «смарт-сити», который призван создать максимальный комфорт проживания в городах. По словам Чибиса, ведомство уже приступило к разработке проекта, приняв за основу опыт Китая. Также, китайские компании могут быть привлечены к реализации на территории России проекта умных городов.