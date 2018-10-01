Посол Южной Кореи пообещал решить вопрос с задержанным судном "Севастополь"

01.10.2018 22:30



Вопрос с незаконным задержанием в порту Южной Кореи российского судна "Севастополь", принадлежащего компании "Гудзон", будет решен в ближайший вторник, пишет Интерфакс. Об этом заявил посол Республики Корея в Москве У Юн Гын после того, как он был вызван в МИД РФ, где ему представили ноту протеста в связи с незаконным удержанием российского судна. Также, посол отметил, что данная ситуация никак не повлияет на отношения с Россией.