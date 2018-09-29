В Южной Корее задержано российское судно "Севастополь"

29.09.2018 09:13



Власти Южной Кореи задержали российское грузовое судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон", пишет ТАСС. По данным предоставленным инспектором Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петром Осичанским, причиной задержания судна могут быть антироссийские санкции США, наложенные на компанию-владельца судна. Тем не менее он подчеркнул, что судно не арестовано, оно задержано до выяснения обстоятельств.