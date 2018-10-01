В Австралии в объектив камер случайно попало несколько светящихся НЛО

01.10.2018 20:51



В Австралии одному из местных жителей 28 сентября удалось заснять на видео появление сразу нескольких светящихся неопознанных летающих объектов в ночном небе над городом Калаундра (штат Квинсленд). Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг, изучив видео, предположил, что поскольку город Калаундра расположен недалеко от океана, австралиец зафиксировал на камеру космические корабли представителей инопланетной расы, которые прилетают с подводной базы пришельцев, расположенной недалеко от берега, пишет ufosightingsdaily.com.

В свою очередь, в Сети некоторые пользователи усомнились в том, что на предоставленных кадрах действительно запечатлены НЛО. По их мнению на видео был снят обычный дрон с подсветкой.