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Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко

01.10.2018 05:08

В сети появилась видеозапись взрыва в донецком кафе "Сепар", в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Видео с камер наблюдения выложил в сеть телеканал "Россия 1", пишет Интерфакс.

Напоминаем, что глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа текущего года. Правоохранительные органы ДНР задержали одного из подозреваемых по данному делу. Его имя Александр Погорелов. Он признался в организации взрыва, а также сообщил, что для покушения на главу ДНР его наняли представители Службы безопасности Украины.

Стала известна роль США в покушении на Захарченко
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