Стала известна роль США в покушении на Захарченко

17.09.2018 07:35



Подозреваемый в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, который сообщил, что его зовут Александр Подгорелов, рассказал о взрывном устройстве, которое было применено во время взрыва в ресторане "Сепар", во время которого погиб Захарченко, пишет газета Известия. Так, по его словам, это новое устройство, и раньше у спецслужб Украины таких устройств не было. Оно было передано СБУ представителями спецслужб США и могло стоить порядка $10 тыс.