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Россиян подключат к новой системе накопительной пенсии без их согласия

01.10.2018 04:51
Россиян подключат к новой системе накопительной пенсии без их согласия

Граждан России подключат к новой системе накопительной пенсии без учета их мнения. Так, Министерство финансов РФ и Банк России разработали систему индивидуального пенсионного капитала. В соответствии с 158 статьей ГК РФ "Форма сделок", россияне будут автоматически включены в эту систему, которая предусматривает отчисление с их зарплат средств на накопительную часть пенсии, пишет РБК. Для того, чтобы отказаться от "добровольных" отчислений, гражданин должен будет написать соответствующее заявление.

Правительство может изменить формулу расчета пенсий
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