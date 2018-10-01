Россиян подключат к новой системе накопительной пенсии без их согласия

01.10.2018 04:51



Граждан России подключат к новой системе накопительной пенсии без учета их мнения. Так, Министерство финансов РФ и Банк России разработали систему индивидуального пенсионного капитала. В соответствии с 158 статьей ГК РФ "Форма сделок", россияне будут автоматически включены в эту систему, которая предусматривает отчисление с их зарплат средств на накопительную часть пенсии, пишет РБК. Для того, чтобы отказаться от "добровольных" отчислений, гражданин должен будет написать соответствующее заявление.