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Правительство может изменить формулу расчета пенсий

28.09.2018 07:52
Правительство может изменить формулу расчета пенсий

Правительство РФ собирается улучшить формулу расчета страховых пенсий россиян. Об этом газете Ведомости сообщили несколько независимых источников, которые присутствовали на совещании правительства по данному вопросу. По словам одного из них, речь может идти об отмене балльной системы, о которой неодобрительно отзывалась вице-премьер Татьяна Голикова. Тем не менее другие источники эту информацию не подтверждают. По их словам речь пока идет только об улучшении существующей формулы расчета пенсионных начислений.

В Госдуме в третьем чтении принят закон о пенсионных изменениях
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