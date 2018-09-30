Власти назвали сумму, выплаченную при увольнении воронежскому замгубернатора

30.09.2018 09:21



Как стало известно РИА Новости из разъяснений пресс-службы правительства Воронежской области, заместителю губернатора области Юрию Агибалову выплатили единовременную премию в соответствии с законом области №133-ОЗ "О государственных должностях". Сумма данной выплаты составляет чуть менее 224 тыс. рублей, что соответствует 23 окладам. А должностной оклад заместителя губернатора области составляет 11 189 рублей.