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Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату

28.09.2018 20:10
Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату

По словам депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя у нее маленькая заработная плата, которой ни на что не хватает и от которой остаются "одни долги по кредитной карте", сообщает Говорит Москва. Депутат рассказала, что собственные денежные средства, так как им не выделяют представительские расходы, приходится тратить на приобретение тех или иных вещей, о которых ее просят люди или организации.

"Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё" - сообщила Вера Анатольевна.

В настоящий момент, средняя заработная плата депутата Госдумы составляет порядка 380 тыс. рублей.

В Госдуме в третьем чтении принят закон о пенсионных изменениях
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20:30 0 0
Александр Н:

как говорит наш директор..не нравится - увольняйся таких как ты даже лучше... в очереди чтоб устроиться на работу на наше производство стоят,и он прав и работа нормальная и оплата достойная..а если этой депутатке некогда мужа кормить и зарплата маленькая пусть уходит и ищет себе другую работу

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