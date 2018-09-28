Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату

28.09.2018 20:10



По словам депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя у нее маленькая заработная плата, которой ни на что не хватает и от которой остаются "одни долги по кредитной карте", сообщает Говорит Москва. Депутат рассказала, что собственные денежные средства, так как им не выделяют представительские расходы, приходится тратить на приобретение тех или иных вещей, о которых ее просят люди или организации.

"Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё" - сообщила Вера Анатольевна.

В настоящий момент, средняя заработная плата депутата Госдумы составляет порядка 380 тыс. рублей.