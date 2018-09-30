В NASA предупредили о приближающемся к Земле огромном астероиде размером с Биг-Бен

30.09.2018 00:03



К Земле приближается огромный астероид, скорость движения которого составляет порядка 60,5 тыс. км/ч.

Пока сотрудники департамента планетарной обороны Национального аэрокосмического агентства ждут выделения бюджета на освоение программы по уничтожению астероидов, которые потенциально угрожают нашей планете, предварительно подсчитав, что число небесных тел, способных вызвать на Земле глобальную катастрофу, исчисляется тысячами, миру угрожает очередное сближение с огромным космическим объектом. Исследователи определили, что уже 3 октября на поверхность Голубой планеты может упасть астероид размером с 20-этажное здание. Точные размеры космического объекта под наименованием 2018 SP1 пока неизвестны, по предварительной информации его длина составляет от 70 до 160 м. Масштабы астероида могут превосходить высоту Биг-Бена (часовая башня Вестминстерского дворца) либо лондонского колеса обозрения.

На минимальной дистанции объект окажется 3 октября в 3:25 по московскому времени. Тогда космическое тело приблизится к Земле на расстояние в 0,03926 астрономических единиц (au). Учёные отметили, что, несмотря на значительную дистанцию, небесный объект может существенно угрожать Земле, так как она обладает сильной гравитацией, пишет vistanews.ru.