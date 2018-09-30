Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 СЕН, 00:50 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

30 СЕН, 00:50 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

В NASA предупредили о приближающемся к Земле огромном астероиде размером с Биг-Бен

30.09.2018 00:03
В NASA предупредили о приближающемся к Земле огромном астероиде размером с Биг-Бен

К Земле приближается огромный астероид, скорость движения которого составляет порядка 60,5 тыс. км/ч.

Пока сотрудники департамента планетарной обороны Национального аэрокосмического агентства ждут выделения бюджета на освоение программы по уничтожению астероидов, которые потенциально угрожают нашей планете, предварительно подсчитав, что число небесных тел, способных вызвать на Земле глобальную катастрофу, исчисляется тысячами, миру угрожает очередное сближение с огромным космическим объектом. Исследователи определили, что уже 3 октября на поверхность Голубой планеты может упасть астероид размером с 20-этажное здание. Точные размеры космического объекта под наименованием 2018 SP1 пока неизвестны, по предварительной информации его длина составляет от 70 до 160 м. Масштабы астероида могут превосходить высоту Биг-Бена (часовая башня Вестминстерского дворца) либо лондонского колеса обозрения.

На минимальной дистанции объект окажется 3 октября в 3:25 по московскому времени. Тогда космическое тело приблизится к Земле на расстояние в 0,03926 астрономических единиц (au). Учёные отметили, что, несмотря на значительную дистанцию, небесный объект может существенно угрожать Земле, так как она обладает сильной гравитацией, пишет vistanews.ru.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 1

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура

Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура

Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода

Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода

Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны

Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны

В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

Новости СМИ

Новости дня

29 СЕН, 13:56 Новое «смертоносное оружие» российских хакеров Новое «смертоносное оружие» российских хакеров
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
29 СЕН, 13:48 Россиян больше волнует рост цен на мясо, чем на бензин Россиян больше волнует рост цен на мясо, чем на бензин
29 СЕН, 13:27 В Индонезии в результате цунами погибло более 380 человек В Индонезии в результате цунами погибло более 380 человек
29 СЕН, 09:47 Россия начала поставки С-300 в Сирию Россия начала поставки С-300 в Сирию
29 СЕН, 09:33 Венгрия прокомментировала стягивание Киевом войск к своей границе Венгрия прокомментировала стягивание Киевом войск к своей границе
29 СЕН, 09:13 В Южной Корее задержано российское судно "Севастополь" В Южной Корее задержано российское судно "Севастополь"
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
29 СЕН, 07:55 Экспериментальная марсианская грязь: $20 за килограмм, плюс доставка Экспериментальная марсианская грязь: $20 за килограмм, плюс доставка

Узнай, страна!

29 СЕН, 20:03 Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
29 СЕН, 16:03 Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода
29 СЕН, 15:27 Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
27 СЕН, 11:37 Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter