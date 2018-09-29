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В Индонезии в результате цунами погибло более 380 человек

29.09.2018 13:27
В Индонезии в результате цунами погибло более 380 человек

Основываясь на первоначальных данных, порядка 384 человек погибли и сотни пострадали из-за стихийного бедствия, произошедшего на острове Сулавеси, Индонезия, сообщает RT. Один из сильнейших ударов цунами, спровоцированный землетрясением магнитудой 7,5, пронёсся по прибрежному городу Палу, чьё население составляет порядка 350 тысяч человек. Стихия разрушила колоссальное количество домов и построек, инфраструктура острова значительно повреждена. Индонезийские власти выслали в терпящий бедствие район войска, с целью оказания помощи поисково-спасательным группам.

Около побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4
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