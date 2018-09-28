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Около побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

28.09.2018 13:49
Около побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

Около побережья Индонезии (остров Сулавеси) зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Уточняется, что явление произошло в 18:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 80 км к северу от города Палу, с очагом на глубине десяти км. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не предоставлено.

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