Около побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

28.09.2018 13:49



Около побережья Индонезии (остров Сулавеси) зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Уточняется, что явление произошло в 18:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 80 км к северу от города Палу, с очагом на глубине десяти км. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не предоставлено.