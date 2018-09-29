Россия начала поставки С-300 в Сирию

29.09.2018 09:47



Во время итоговой пресс-конференции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о начале поставок российских ЗРК С-300 в Сирию, пишет ТАСС. Лавров подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что поставки начались практически сразу после крушения российского самолета Ил-20. Глава МИД еще раз напомнил, что данные поставки направлены на обеспечение 100% защиты российского контингента в САР.