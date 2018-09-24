Путин и Нетаньяху обсудили поставку С-300 Сирии

24.09.2018 20:12



Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, во время которых лидеры двух стран обсудили ситуацию, с передачей Сирии российского ЗРК С-300, пишет РИА Новости. Так, по заявлению израильской стороны, Нетаньяху выразил опасения по поводу того, что данный шаг может привести к увеличению напряжения в регионе, из-за передачи передового вооружения в "безответственные руки". Также, премьер-министр подчеркнул, что это решение не повлияет на выполнение операций Израиля, направленных на поддержание собственной безопасности и интересов страны.