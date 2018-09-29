Экспериментальная марсианская грязь: $20 за килограмм, плюс доставка

29.09.2018 07:55



Университет Центральной Флориды ( UCF ) продает марсианскую грязь, $20 за килограмм плюс доставка, пишет ScienceDaily.

Это не поддельные новости. Команда астрофизиков UCF разработала научно обоснованный стандартизованный метод создания марсианской и астероидной почвы. В этом месяце команда опубликовала свои результаты в журнале Icarus .

«Данный продукт полезен для исследований, поскольку мы хотим отправиться на Марс», - сказал профессор физики Дэн Бритт, член группы Planet Sciences Group UCF. «Если мы собираемся лететь, нам понадобятся еда, вода и другие предметы первой необходимости. Поскольку мы разрабатываем решения, нам нужен способ проверить, как эти идеи будут работать и будут ли они полезны».

Например, ученые, которые ищут способы выращивания еды на Марсе должны проверить свои методы на почве, которые наиболее близко напоминают материал на Марсе.

«Вы не хотели бы узнать, что ваш метод не работает, когда мы на самом деле будем там, - сказал Бритт. «Что бы вы сделали тогда? Для этого нужны годы».

Формула UCF основана на химическом составе почв на Марсе. По рецепту, ингредиенты могут смешиваться по-разному, чтобы имитировать разнообразные почвы.