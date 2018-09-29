Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 СЕН, 07:08 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

29 СЕН, 07:08 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

На ВЭФ заключено 58 соглашений с международными и иностранными компаниями

29.09.2018 06:59
На ВЭФ заключено 58 соглашений с международными и иностранными компаниями

С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся IV Восточный экономический форум. В рамках прошедшего мероприятия было заключено 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт, на общую сумму 3 трлн 185 млрд рублей. Данная сумма, которая включает только соглашения не представляющие коммерческую тайну, в 1,3 раза превышает сумму заключенных контрактов в 2017 году.

Из 220 соглашений 58 подписано с международными и иностранными компаниями Китая (31 соглашение на сумму 290,6 млрд рублей), Японии (16 соглашений на общую сумму 1 591,1 млрд рублей) и Республики Корея (9 соглашений на сумму 9,5 млрд рублей).

Кроме того, 21 соглашение о сотрудничестве заключили министерства и ведомства Российской Федерации, 86 документов, на общую сумму порядка 683 млрд рублей, подписали 15 российских регионов. Рекордсменом по количеству заключенных контрактов стал Приморский край (23 документа на сумму 106 млрд рублей), а вот Чукотский автономный округ обогнал его по общей стоимости подписанных соглашений (5 соглашений на сумму 360 млрд рублей).

К наиболее значимым соглашениям, заключенным в рамках Форума, можно отнести: соглашение о реализации проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны между ООО «ГДК „Баимская“», KAZ Minerals PLC, правительством Чукотки и Минвостокразвития РФ (360 млрд рублей); соглашение о создании чистого комплекса по производству метанола и аммиака между ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (279 млрд рублей); соглашение между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и ПАО «Аэрофлот» о поставке авиакомпании партии самолетов «СухойСуперджет-100» (210 млрд рублей); кредитное соглашение между Внешэкономбанком и Банком развития Китая о представлении российской госкорпорации средств в размере до 12 млрд юаней (120 млрд рублей); соглашение о стратегическом партнерстве между Российским фондом прямых инвестиций, Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых потребительских интернет- и e-commerce-платформ в России (120 млрд рублей).

Как заявил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, ВЭФ стал серьезной и значимой площадкой для коммуникации компаний, регионов и государств, посещающих Форум, а реализация заключенных соглашений будет способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока и укреплению взаимовыгодного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум 2018 подводит итоги
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю

Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю

Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается

Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается

Курскую АЭС с рабочим визитом впервые посетил Игорь Щеголев

Курскую АЭС с рабочим визитом впервые посетил Игорь Щеголев

Полпред Президента РФ в ЦФО принял участие в знаменитом крестном ходе в Курской губернии

Полпред Президента РФ в ЦФО принял участие в знаменитом крестном ходе в Курской губернии

Новости СМИ

Новости дня

00:03 Беспилотные автомобили никогда не будут ездить по нашим дорогам Беспилотные автомобили никогда не будут ездить по нашим дорогам
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
28 СЕН, 23:33 Blue Origin будет поставлять ракетные двигатели вместо российских РД-180 Blue Origin будет поставлять ракетные двигатели вместо российских РД-180
28 СЕН, 23:01 Хакерская атака затронула 50 млн аккаунтов пользователей Facebook Хакерская атака затронула 50 млн аккаунтов пользователей Facebook
28 СЕН, 22:43 Россия согласна на присутствие миротворцев на Донбассе Россия согласна на присутствие миротворцев на Донбассе
28 СЕН, 22:19 ЦБ назвал признаки несанкционированного списания денег с банковских карт ЦБ назвал признаки несанкционированного списания денег с банковских карт
28 СЕН, 21:46 В США разбился новейший многоцелевой истребитель F-35B В США разбился новейший многоцелевой истребитель F-35B
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
28 СЕН, 21:30 "Правый сектор" захватил храм на западе Украины "Правый сектор" захватил храм на западе Украины

Узнай, страна!

28 СЕН, 22:22 Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
27 СЕН, 17:56 В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей
27 СЕН, 17:30 Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов
27 СЕН, 11:37 Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter