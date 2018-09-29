На ВЭФ заключено 58 соглашений с международными и иностранными компаниями

29.09.2018 06:59



С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся IV Восточный экономический форум. В рамках прошедшего мероприятия было заключено 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт, на общую сумму 3 трлн 185 млрд рублей. Данная сумма, которая включает только соглашения не представляющие коммерческую тайну, в 1,3 раза превышает сумму заключенных контрактов в 2017 году.

Из 220 соглашений 58 подписано с международными и иностранными компаниями Китая (31 соглашение на сумму 290,6 млрд рублей), Японии (16 соглашений на общую сумму 1 591,1 млрд рублей) и Республики Корея (9 соглашений на сумму 9,5 млрд рублей).

Кроме того, 21 соглашение о сотрудничестве заключили министерства и ведомства Российской Федерации, 86 документов, на общую сумму порядка 683 млрд рублей, подписали 15 российских регионов. Рекордсменом по количеству заключенных контрактов стал Приморский край (23 документа на сумму 106 млрд рублей), а вот Чукотский автономный округ обогнал его по общей стоимости подписанных соглашений (5 соглашений на сумму 360 млрд рублей).

К наиболее значимым соглашениям, заключенным в рамках Форума, можно отнести: соглашение о реализации проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны между ООО «ГДК „Баимская“», KAZ Minerals PLC, правительством Чукотки и Минвостокразвития РФ (360 млрд рублей); соглашение о создании чистого комплекса по производству метанола и аммиака между ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (279 млрд рублей); соглашение между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и ПАО «Аэрофлот» о поставке авиакомпании партии самолетов «СухойСуперджет-100» (210 млрд рублей); кредитное соглашение между Внешэкономбанком и Банком развития Китая о представлении российской госкорпорации средств в размере до 12 млрд юаней (120 млрд рублей); соглашение о стратегическом партнерстве между Российским фондом прямых инвестиций, Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых потребительских интернет- и e-commerce-платформ в России (120 млрд рублей).

Как заявил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, ВЭФ стал серьезной и значимой площадкой для коммуникации компаний, регионов и государств, посещающих Форум, а реализация заключенных соглашений будет способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока и укреплению взаимовыгодного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.