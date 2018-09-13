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Восточный экономический форум

Восточный экономический форум 2018 подводит итоги

13.09.2018 19:59
Восточный экономический форум 2018 подводит итоги

С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся Четвертый Восточный экономический форум. Мероприятие проходило на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 

В этом году, наряду с Президентом РФ Владимиром Путиным, в Форуме приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Республики Корея Ли НакЁн, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Алимов Рашид Кутбуддинович и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Саркисян Тигран Суренович. 

ВЭФ посетили 5 заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 11 Министров Российской Федерации, 12 глав федеральных служб и агентств, 19 глав субъектов Российской Федерации, 9 иностранных министров из 6 стран: Вьетнам, Индия, КНДР, КНР, Монголия, Япония, и главы дипломатического корпуса 11 государств: Бруней-Даруссалам, Канада, Китай, Мексика, Молдова, Монголия, Республика Корея, Сальвадор, Филиппины, Франция и Япония.

В общей сложности на Форуме присутствовали 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств, более 340 глав иностранных компаний и 383 руководителя российских предприятий. Самой многочисленной стала китайская делегация (1096 человек). В работе Форума приняла участие и делегация из Северной Кореи, которую представляли 12 участников. 

Безусловно, основным мероприятием Форума стало пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", в котором приняли участие главы России, Китая, Монголии, Японии и Республики Корея. А модератором заседания выступил телеведущий, заместитель директора, ГТК "Телеканал «Россия»", президент Института Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев. В ходе дискуссии участники отметили важность проведения ВЭФ для создания крепкого и плодотворного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также, в рамках Форума состоялось более 100 мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки, круглые столы и теледебаты. В этом году программа Форума была разделена на 4 основных блока: "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги"; "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока"; "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" и "Создание условий для жизни людей".

По итогам Форума было подписано 220 соглашений, общая сумма которых составила 3 трлн 108 млрд рублей (в отчет попал только соглашения, не являющиеся коммерческой тайной). 

Впервые на Форуме работала Гостиная Губернаторов - формат, который  успешно себя зарекомендовал на Петербургском международном экономическом форуме. В ее программе приняли участие представители администраций 16 регионов.

Главным событием спортивной программы стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также, на площадке Форума прошили многочисленные турниры, спортивные игры и состязания, и парусная регата на Кубок Фонда Росконгресс в классе "Плату 25".

В рамках культурной программы мероприятия гости и участники Форума могли посетить многочисленные выставки, вечера встреч, театральные представления, конкурсы и развлекательные мероприятия. 

Организатором ВЭФ-2018 выступил Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Официальными партнерами мероприятия являются 43 компании. В их числе АО "РЭЦ", ПАО НК "Роснефть", ПАО "Газпром" и ПАО "РусГидро", выступившие генеральными партнерами Форума. 

На ВЭФ состоялся бизнес-диалог Россия-Европа. Подводим итоги
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