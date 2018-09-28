Blue Origin будет поставлять ракетные двигатели вместо российских РД-180

28.09.2018 23:33



Основатель компания Blue Origin Джефф Безос сообщил о заключении соглашения на поставку двигателей для ракет компании United Launch Alliance, используемых NASA. Об этом Безос написал в своем Twitter, назвав данную сделку большой победой для компании, пишет РБК. В настоящее время на ракетах United Launch Alliance используются российские двигатели РД-180. Известно, что у компании United Launch Alliance заключено соглашение с российской компанией «Энергомаш» на поставку шести двигателей данного типа.