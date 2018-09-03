Россия может продолжить поставлять в США ракетные двигатели

03.09.2018 21:40



Если американские партнеры захотят, то российская сторона будет продолжать поставки двигателей для ракет, пишет Интерфакс. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также, по его словам, Россия может поставлять ракетные двигатели не только Соединенным штатам, но и Китаю.

Вместе с тем, глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке российских двигателей для ракет с Индией, Бразилией и Аргентиной.