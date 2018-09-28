Хакерская атака затронула 50 млн аккаунтов пользователей Facebook

28.09.2018 23:01



В пресс-службе компании Facebook сообщили об атаке мошенников, которая затронула порядка 50 млн аккаунтов пользователей социальной сети, пишет ТАСС. Так, по словам инженеров компании, злоумышленники похитили маркеры доступа Facebook, позволяющие им захватить аккаунты пользователей. Данная атака стала возможна, так как мошенники воспользовались уязвимостью в коде социальной сети.

В настоящее время по данному факту компания поводит проверку мер безопасности. Также, специалисты Facebook перезагрузили маркеры доступа пользователей к своим страницам и исправили обнаруженную уязвимость.