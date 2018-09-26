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Использование социальных сетей отрицательно влияет на благосостояние пользователей

26.09.2018 23:43
Использование социальных сетей отрицательно влияет на благосостояние пользователей

Согласно исследованию Университета в Буффало, сдерживаемые мысли и негативные эмоции могут быть связаны с непреднамеренным социальным отчуждением на Facebook и других сайтах социальных сетей, пишет EurekAlert.

Сайты в социальных сетях часто предоставляют пользователям информацию о социальной изоляции, которая может фактически блокировать интеллектуальную мысль. Так, отрывая Facebook, пользователи видят обмены сообщениями между друзьями, из которых они непреднамеренно исключены.

"Это случилось и со мной" - говорит Michael Stefanone, профессор Департамента связи в Университете Буффало. "Я видел, что мои друзья что-то делают, пока я сижу дома. Это не разрушительно, но есть тот момент, когда я чувствовал себя плохо".

Кратковременные эффекты этих сообщений создают негативные эмоции у пользователей, которые их читают, и могут влиять на мыслительные процессы таким образом, чтобы пользователи стали более восприимчивыми к рекламным сообщениям.

Особенно тревожным является то, что социальная изоляция, присутствующая в этих постах, не является преднамеренной. Пользователи не обмениваются информацией об исключении со своими друзьями. Сайты социальных сетей, тем не менее, по дизайну делают доступной от одного друга к другому большого количества информации, и последствия, возникающие в результате интерпретации этих сообщений, являются значительными. Офлайновые исследования показывают, что социальное исключение вызывает различные физические и психологические последствия, такие как снижение сложной когнитивной мысли.

"Эти выводы убедительны", - говорит профессор Stefanone. "Мы ежедневно используем социальные сети, и это хорошо для подобных сайтов, но в конечном итоге отрицательно влияет на благосостояние людей".

Поэтому, учитывая количество времени, которое люди проводят в Интернете, а также ежегодный доход от рекламы в Facebook, вся бизнес-модель которого построена на рекламе, профессор предлагает внимательно подумать о наших отношениях с этими корпорациями и этими платформами социальных сетей.

"У них нет наших лучших интересов" - говорит Stefanone.

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